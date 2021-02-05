Матч 1/16 финала ЛЕ «Вольфсберг» — «Тоттенхэм» может пройти на стадионе ЦСКА
Андрей Черников
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Матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Вольфсбергом» и английским «Тоттенхэмом» может пройти на стадионе московского ЦСКА, передает Sport24.
Встреча запланирована на 18 февраля. Отмечается, что решение армейцев будет зависеть от погодных условий и рекомендаций агрономов из-за того, что 21 февраля красно-синие должны принять «СКА-Хабаровск» в Кубке России.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметил, что у клубов есть время до 8 февраля, чтобы подтвердить существование ограничений на поездки в Австрию, которые могут повлиять на место проведения игры.
Ранее сообщалось о том, что матч Лиги Европы между «Вольфсбергом» и «Тоттенхэмом» может пройти в России.