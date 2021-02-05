Источник: «Катюша» будет звучать вместо гимна России на ЧМ по хоккею
Анатолий Ильинский
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Песня «Катюша» будет использоваться вместо запрещенного на ближайшие два года гимна России на чемпионате мира по хоккею — 2021.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России (ФХР).
«Гимном будет «Катюша». Детали спортивной формы еще уточняются, но с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпийских играх 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются», — отмечает источник.
Напомним, что турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия).
Ранее сообщалось, что «Лейпцигу» может грозить техническое поражение в матче ЛЧ с «Ливерпулем».