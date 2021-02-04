Федун и Гинер избраны в исполком Российского футбольного союза

Объявлен новый состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте организации.

23 участника были выбраны единогласно в ходе выборной конференции РФС, которая проходит в Москве.

В частности, в состав нового исполкома вошли глава Российской премьер-лиги (РПЛ), владелец «Краснодара», первый вице-президент РФС Никита Симонян, владелец московского «Спартака» Леонид Федун, президент столичного ЦСКА Евгений Гинер и другие.

Ранее сообщалось, что глава РФС Александр Дюков переизбран на новый четырехлетний срок.