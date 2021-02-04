«Аякс» не включил самого дорогого игрока в истории клуба в заявку на ЛЕ

Амстердамский «Аякс» по ошибке не включил нападающего Себастьяна Аллер в заявку команды для участия в матчах Лиги Европы, сообщает «Би-би-си».

По информации издания, в списке, который был отравлен 2 февраля, отсутствовал ивуарийский новичок. Отмечается, что нидерландский клуб пытается решить проблему с Федерацией футбола страны и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Аллер перешел в «Аякс» в зимнее трансферное окно из лондонского «Вест Хэм Юнайтед» за €22,5 млн. Этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба.

В 1/16 финала Лиги Европы «Аякс» встретится с французским «Лиллем».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» подтвердил информацию о договоренности с «Аяксом» по переходу нападающего Квинси Промеса.