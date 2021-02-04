Ученица Тутберидзе заменит Косторную на Кубке Первого канала
Антон Борисов
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Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых заменит чемпионку Европы Алену Косторную на командном турнире по фигурному катанию в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
4 февраля стало известно, что подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не выступит на Кубке Первого канала по решению тренера.
В турнире примут участие представители мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцев на льду. Выступления спортсменов будут судиться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Капитанами команд станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева.
Турнир пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля.