Ученица Тутберидзе заменит Косторную на Кубке Первого канала

Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых заменит чемпионку Европы Алену Косторную на командном турнире по фигурному катанию в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

4 февраля стало известно, что подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не выступит на Кубке Первого канала по решению тренера.

В турнире примут участие представители мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцев на льду. Выступления спортсменов будут судиться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Капитанами команд станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева.

Турнир пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля.