Широков не видит ничего страшного в сокращении РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков не видит ничего страшного в сокращении Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, в России нет финансово стабильных 16 команд для участия в высшей лиге.

«У нас уже одна команда близка к снятию, еще три находятся на волоске. Не надо рассказывать сказки, что если вместо «Тамбова» войдет кто-то другой, ситуация не повторится.

Нужно вложиться в инфраструктуру, чтобы входящие клубы были готовы в этом плане играть. А также готовы в экономическом плане», — сказал Широков.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил готовность уйти из клуба.