Фигуристка Валиева рассказала, как вдохновляется прокатами Загитовой

Российская фигуристка Камила Валиева в интервью Olympic Channel поделилась мнением о действующей олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

По ее словам, она часто пересматривает моменты из произвольной программы 18-летней спортсменки во время Игр в Пхенчхане.

«Всегда, когда мне было не очень хорошо, я постоянно смотрела на выступление Алины в Корее. Она с таким драйвом катала, и я думала: «Ну раз у Алины получилось так легко кататься, значит и у меня получится!» — сказала Валиева.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы Алена Косторная не выступит на командном турнире по фигурному катанию.