Тренер «Аталанты» Гасперини остался доволен матчем против «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини остался доволен первым полуфинальным матчем в рамках Кубка Италии против «Наполи». Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, команда должна перезагрузится и показать в ответной игре более яркий футбол.

«Мы показали хорошую игру. Понятно, что «Наполи» — мастеровая команда, большинство моментов у нас было в первом тайме, а во втором темп получился немного рваным. Мы довольны», — сказал Гасперини.



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