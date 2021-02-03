Легков в шутку пригрозил лыжникам сборной России

Олимпийский чемпион Александр Легков обратился к лыжникам сборной России перед стартом пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Швеция).

Российский лыжник Артем Мальцев отправил Легкову видеозапись с тренировки в Италии, которую олимпийский чемпион опубликовал в Stories Instagram.

«Ну спасибо тебе, настоящий друг. Зачем так дразнить? Плохо побежите — расскажу по телеку все, что знаю», — написал Легков.

Пятый этап Кубка мира пройдет 6 и 7 февраля. В нем не примет участие лидер сборной России Александр Большунов в связи с подготовкой к чемпионату мира.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил лыжника на спортивной трассе в Тверской области.