Легков в шутку пригрозил лыжникам сборной России
Анастасия Мартыненко
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Олимпийский чемпион Александр Легков обратился к лыжникам сборной России перед стартом пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Швеция).
Российский лыжник Артем Мальцев отправил Легкову видеозапись с тренировки в Италии, которую олимпийский чемпион опубликовал в Stories Instagram.
«Ну спасибо тебе, настоящий друг. Зачем так дразнить? Плохо побежите — расскажу по телеку все, что знаю», — написал Легков.
Пятый этап Кубка мира пройдет 6 и 7 февраля. В нем не примет участие лидер сборной России Александр Большунов в связи с подготовкой к чемпионату мира.
Ранее сообщалось, что автомобиль сбил лыжника на спортивной трассе в Тверской области.