Экс-игрок сборной Украины рассказал о своем пятидневном запое

Экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о своем пятидневном запое.

«Я около пять дней отмечал свое 30-летие. Думал, у меня отвалится печень. Я время празднования выходил на поле в официальном матче и даже отметился голевым пасом», — сказал футболист на YouTube-канале ОТДУШИВДУШУ .

Сейчас Селезнев выступает за украинский «Колос».



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