В FIS рассказали о возможной дисквалификации Большунова от ЧМ
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере рассказали о возможной дисквалификации российского лыжника Александра Большунова от чемпионата мира.
Напомним, что на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам Большунов отмахнулся и ударил палкой финского лыжника Йони Мяки.
Как итог, сборная России была дисквалифицирована с эстафеты за неспортивное поведение.
По словам рейс-директора FIS, подобные инциденты не должны повторяться.
«Нужно сделать что-то совершенно ужасное, чтобы получить такую дисквалификацию», — цитирует Миньере Aftonbladet.
Ранее сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.
close