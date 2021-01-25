В FIS рассказали о возможной дисквалификации Большунова от ЧМ

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере рассказали о возможной дисквалификации российского лыжника Александра Большунова от чемпионата мира.

Напомним, что на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам Большунов отмахнулся и ударил палкой финского лыжника Йони Мяки.

Как итог, сборная России была дисквалифицирована с эстафеты за неспортивное поведение.

По словам рейс-директора FIS, подобные инциденты не должны повторяться.

«Нужно сделать что-то совершенно ужасное, чтобы получить такую дисквалификацию», — цитирует Миньере Aftonbladet.

Ранее сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.