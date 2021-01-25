Нападающий ЦСКА рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал о подготовке московской команды к возобновлению сезона.

По словам нападающего, работать с основной командой и выдерживать нагрузки тяжеловато.

Яковлев отмечает, что главные отличия основной команды от молодежной — быстрота игры, резкость, скорость.

«Все совсем другое. В плане борьбы тоже есть различия, но прежде всего отличаются скорости», — цитирует Яковлева официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.