Капризов отдал пятую голевую передачу в дебютном сезоне НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал шестое очков в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во встрече регулярного чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс» российский нападающий ассистировал Заку Паризе, который открыл счет в матче.

Теперь в активе Капризова один гол и пять передач в шести матчах.

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее Капризов попытался забросить в ворота «Сан-Хосе» эффектным броском из-под ноги.