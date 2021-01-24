Харитонов оценил вероятность боя между Хабибом и Макгрегором

Российский боец Сергей Харитонов оценил вероятность поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, передает Sport24.

Напомним, 24 января Конор уступил американцу Дастину Порье.

«Смысл возвращаться всегда есть — деньги. Деньги всегда были нужны людям. Но если дал слово маме, то надо держать. Зачем ему бой с Конором, если ирландец в такой непонятной форме?» — сказал Харитонов.



Ранее Хабиб пошутил над Макгрегором.