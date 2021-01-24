Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подвел итоги этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце. Его слова приводит «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта.

Напомним, россияне взяли золото в женской эстафете, а также в индивидуальной гонке, которую выиграл Александр Логинов. Мужская сборная заняла третье место в эстафете.

Матыцин отметил, что такие результаты радуют болельщиков, а также дают надежду на успешное выступление на чемпионате мира в Поклюке.

Ранее Драчев назвал мужскую эстафету в Антхольце экстремальной