«Фенербахче» подтвердил переход Озила из «Арсенала»

Футболист лондонского «Арсенала» Месут Озил перешел в турецкий «Фенербахче», сообщает пресс-служба «канареек» в Instagram.



За канониров немецкий игрок провел 254 матча, забив 44 мяча. Примечательно, что хавбек не выходил на поле с 7 марта 2020 года.



В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает третье место, набрав 39 очков.

Ранее Озил договорился с «Арсеналом» о досрочном расторжении контракта.