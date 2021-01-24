«Фенербахче» подтвердил переход Озила из «Арсенала»

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Футболист сборной Германии Месут Озил Футболист сборной Германии Месут Озил
Футболист сборной Германии Месут Озил
РИА Новости

Футболист лондонского «Арсенала» Месут Озил перешел в турецкий «Фенербахче», сообщает пресс-служба «канареек» в Instagram.

За канониров немецкий игрок провел 254 матча, забив 44 мяча. Примечательно, что хавбек не выходил на поле с 7 марта 2020 года.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает третье место, набрав 39 очков.

Ранее Озил договорился с «Арсеналом» о досрочном расторжении контракта.