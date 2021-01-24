Резцова эмоционально поддержала Большунова
Андрей Черников
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Российская лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова прокомментировала инцидент между россиянином Александром Большуновым и финном Йони Мяки.
Напомним, Мяки перекрыл лыжню россиянину. Большунов несколько раз отмахнулся от соперника палкой. Российскую сборную дисквалифицировали, лишив третьего места в эстафетной гонке.
«Я бы на эмоциях тоже палкой махнула. Хотя он ни в чем не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Я бы еще и палкой врезала. Как дала бы ему палкой по спине, чтоб не пересекал мне лыжню», — передает слова Резцовой ТАСС.
Ранее сборная России была дисквалифицирована с мужской эстафеты на этапе Кубка мира.
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