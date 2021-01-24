Хабиб обратился к президенту UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту.

По словам российского бойца, он очень уважает Уайта.

«Вы можете его любить или ненавидеть, но вы должны его уважать. Этот парень строит этот спорт, UFC. Спасибо за все, Дана Уайт. Я тебя сильно уважаю», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на турнире UFC 257.