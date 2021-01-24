Макгрегор ответил на критику Хабиба после поражения от Порье на UFC 257

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.



После поединка ирландский боец ответил на критику чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что Нурмагодов обвинил Макгрегора в смене спарринг-партнера.

«Я ничего не менял, эта команда со мной с самого начала. Нужно относиться к соперникам с уважением. Что он собирается делать? Собирается возвращаться или нет? Если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается. Если он готов возвращаться, пусть делает это, я готов с ним подраться», — цитирует Конора Макгрегора «Чемпионат.com».

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.