Тренер «Аталанты» Гасперини высказался о разгроме «Милана»

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини высказался о разгроме «Милана» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, победа над «россонери» со счетом 3:0 — одна из лучших, за все время работы в Бергамо.

Специалист отметил великолепную игру Йосипа Иличича, хотя и признал, что полузащитник может действовать лучше.



Напомним, что в данный момент «Аталанта» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников высказался о нападающем Федоре Чалове.