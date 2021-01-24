Прахне одолел Раунтри на турнире UFC 257

В первом поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257, который проходит в Абу-Даби, Марцио Прахне оказался сильнее Халила Раунтри.

Спортсмены провели все три раунда, после чего судьи единогласным решением присудили поляку победу.



Для Прахне этот успех стал первым в американском промоушене.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ивента на «Бойцовском острове».

Ранее сообщалось, что тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес показал шуточную «дуэль взглядов» спортсмена с ребенком.