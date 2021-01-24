Прахне одолел Раунтри на турнире UFC 257
Вадим Балканов
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В первом поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257, который проходит в Абу-Даби, Марцио Прахне оказался сильнее Халила Раунтри.
Спортсмены провели все три раунда, после чего судьи единогласным решением присудили поляку победу.
Для Прахне этот успех стал первым в американском промоушене.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию ивента на «Бойцовском острове».
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