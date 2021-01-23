Норвежский лыжник обвинил Большунова в создании опасности

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о падении россиянина Александра Большунова перед выездом на стадион в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Большунов шел в группе лидеров, однако после падения он опустился на пятое место, отстав от Иверсена на 20,9 секунды.

«Большунов постоянно создает опасность, не видит людей на трассе и рвется вперед. Ничего нового, но странно, что с Холундом получилось настолько серьезно. Приходится держать дистанцию, когда идешь рядом с россиянином», — цитирует Иверсена NRK.

Ранее Большунов после падения пообещал вернуть долг норвежцам на чемпионате мира.