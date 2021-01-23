Биатлониста Самуэльссона расстроила победа Логинова в индивидуальной гонке

Биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал победу Александра Логинова в масс-старте на этапе Кубка мира в индивидуальной гонке, передает Expressen.

«Он не мой любимчик. Лучше бы победил кто-то другой», — сказал швед.



Самуэльссон выступал против возвращения Логинова в спорт после дисквалификации с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го за применение допинга.

Ранее Анфиса Резцова пожелала биатлонисту Логинову стабильности.