Появилось видео, на котором Уайт уговаривает Хабиба возобновить карьеру

В Instagram-аккаунте Combatalk появилось видео, на котором президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт уговаривает россиянина Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.

«Этот бой с Порье по PPV более популярен, чем твой бой с Конором. Представь, что сделаете вы с Конором в еще одном чертовом бою», — сказал Уайт Хабибу.

Напомним, 24 октября россиянин одолел американца Джастина Гэтжи. После поединка он объявил о том, что уходит из спорта.



Ранее Макгрегор призвал Хабиба возобновить карьеру и дать ему реванш.