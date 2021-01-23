Бой Поветкина против Уайта может быть перенесен

Боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом может быть перенес. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал промоутер Андрей Рябинский.

«Разговоры о переносе боя ведутся в связи с ситуацией в Великобритании с коронавирусом, но официального решения пока нет. Мы уже осуждали перенос боя в другую страну», — сказал Рябинский.



Промоутер отметил, что вероятность переноса боя, который запланирован на шестое марта, не слишком высока.

Ранее было опубликовано промо реванша Поветкина и Уайта