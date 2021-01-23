Капризов попытался забросить в ворота «Сан-Хосе» эффектным броском из-под ноги
Андрей Черников
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23 января «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:1.
На 11-й минуте третьего периода форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов попытался забросить шайбу эффектным броском из-под ноги, но Деван Дубник отвел угрозу от своих ворот.
Стоит отметить, что в этом матче россиянин не отметился результативными действиями.
Ранее «Миннесота» Капризова оказалась сильнее «Сан-Хосе» в игре НХЛ.
The kid's feeling confident. �� @KaprizovKirill pic.twitter.com/ftuP493HIJ— NHL GIFs (@NHLGIFs) January 23, 2021
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