Стала известна дата медобследования Кокорина в «Фиорентине»

«Спартак» и итальянская «Фиорентина» согласовали все условия перехода нападающего московского клуба Александра Кокорина. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, 25 января Кокорин пройдет медицинское обследование в Риме и подпишет контракт с итальянским клубом.

Напомним, в СМИ сообщалось, что сумма сделки между «Спартаком» и «Фиорентиной» составит €5 млн.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел за московский клуб восемь матчей и забил два мяча.

После 19 туров РПЛ московский «Спартак» набрал 35 очков, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».

Ранее Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА.