Овечкин и трое других российских игроков «Вашингтона» сыграют в ближайшем матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграет в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмотря на нарушение протокола безопасности по борьбе с распространением COVID-19. Об этом сообщает TSN.

Напомним, что ближайшую встречу «Вашингтон» проведет 23 января на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне против «Баффало Сэйбрз». Начало — 03:00 мск.

Отметим, что участие в игре также смогут принять трое других российских игроков «Кэпиталз», нарушивших протокол безопасности — вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов.

Ранее сообщалось, что Овечкин и трое других российских игроков «Вашингтона» нарушили протокол COVID-19.