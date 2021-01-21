Хабиб отказался от посещения боя Макгрегора на турнире UFC 257
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов отказался от посещения турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257. Об этом сообщает Bloody Elbow.
Напомним, что турнир UFC 257 пройдет 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Отметим, что главным событием турнира станет бой ирландского бойца MMA Конора Макгрегора и американского бойца MMA Дастина Порье.
Ранее Хабиб и Макгрегор разминулись на 30 секунд на «Бойцовском острове».
close