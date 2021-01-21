Экс-тренер «Динамо» оценил возможный трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил возможный трансфер нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, 29-летний россиян должен попробовать свои силы в итальянском чемпионате.

Силкин отметил, что у Кокорина не получилось в «Спартаке» из-за травм и длительного временного пропуска, и что если он все-таки решится на этот шаг, то получит возможность громко хлопнуть дверью под конец своей карьеры.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Динамо» Никола Моро сравнил силу российского и украинского чемпионата.