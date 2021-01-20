Литва готова провести ЧМ-2021 по хоккею совместно с Латвией

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что страна готова принять чемпионат мира по хоккею 2021 года.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, однако 18 января совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение лишить столицу Белоруссии права принять матчи чемпионата мира из-за политической ситуации в стране.

Шюгждинене отметила, что в настоящее время Литва подсчитывает возможные расходы на организацию турнира. Она добавила, что матчи, скорее всего, пройдут без зрителей, однако рассматривается вариант допуска болельщиков на трибуны.

«Латвия смотрит на наше предложение весьма позитивно, определенные подвижки есть и в международной федерации. Сегодня мы направили по обоим этим адресам официальные письма», — цитирует Шюгждинене ТАСС.

Ранее МИД России прокомментировал решение о лишении Минска ЧМ-2021.