«Спартак» и «Фиорентина» достигли договоренности по трансферу Кокорина
Карен Саркисян
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«Спартак» и итальянская «Фиорентина» достигли договоренности по трансферу нападающего московского клуба Александра Кокорина. Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
По информации источника, сумма сделки «Спартака» и «Фиорентины» должна составить €5 млн.
Сообщается, что итальянский клуб дал Кокорину 24 часа на принятие решения.
Отметим, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел восемь матчей и забил два мяча.
После 19 туров РПЛ «Спартак» набрал 35 очков, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».
Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.
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