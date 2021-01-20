В «Спартаке» подтвердили переговоры с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал новость об интересе итальянской «Фиорентины» к нападающему московского клуба Александру Кокорину.

Напомним, что в итальянских СМИ Кокорина назвали главной целью «Фиорентины» в зимнее трансферное окно.

«Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел восемь матчей и забил два мяча.

После 19 туров РПЛ «Спартак» набрал 35 очков, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.