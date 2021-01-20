Кросби повторил результат Ковальчука по шайбам в дополнительное время

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась в дополнительное время со счетом 5:4.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Тедди Блюгер, Евгений Малкин и Сидни Кросби.

В составе «Вашинштона» — Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Том Уилсон (2).

Отметим, что нападающий «Пингвинз» Сидни Кросби вышел на третье место в истории НХЛ по заброшенным шайбам (17) в дополнительное время и повторил результат российского нападающего омского «Авангарда» Ильи Ковальчука.

Напомним, что рекорд по шайбам в дополнительное время принадлежит российскому нападающему «Кэпиталз» Александру Овечкину (23).

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.