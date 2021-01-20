Бывший тренер «Спартака» назвал ЦСКА главным соперником «Зенита» в РПЛ
Вадим Балканов
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Бывший тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный назвал ЦСКА главным соперником петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».
По его мнению, подопечные Виктора Гончаренко способны отыграть четырехочковое отставание от действующих чемпионов страны и впервые за пять лет поднять над головой чемпионский трофей.
При этом специалист отметил, что с большей вероятностью на первой строчке по итогам сезона окажется команда Сергея Семака.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» Роман Еременко высказался о целях клуба на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
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