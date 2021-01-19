Костомаров рассказал о конфликте с Тодоренко на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал о конфликте с телеведущей Региной Тодоренко на съемках «Ледникового периода».

По словам бывшего фигуриста, они хорошо общались, однако после программы со змеей их взаимоотношения испортились.

«Программу Регина откатала не очень, стала беситься, что это я ее так плохо учу. Я смотрю на нее большими глазами: «Ты совсем, что ли, с ума сошла?! Иди, пусть тебя кто-нибудь другой учит!» — цитирует Костомарова «Hello! Russia».

Победитель Игр-2006 отметил, что после выпуска появились злость и раздражение.

«Один-два выпуска все было на грани. Отъедешь куда-нибудь и материшься в бортик. Разлюбил я богиню льда свою! А потом хорошо откатали очередную программу, и все наладилось. На самом деле в каждой паре наступает такой момент», — добавил Костомаров.

Ранее российская фигуристка оценила работу олимпийской чемпионки Алины Загитовой на шоу «Ледниковый период».