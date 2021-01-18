Министр спорта МО прокомментировал возможность сокращения РПЛ до 12 клубов
Карен Саркисян
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал возможность сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.
По мнению министра, чем больше клубов, тем больше конкурентное поле, следовательно больше возможностей для появления новых молодых перспективных игроков.
«Хотелось бы, чтобы в РПЛ появлялись клубы, которые ориентировались бы на свои академии, на своих доморощенных игроков», — цитирует Терюшкова Sport24.
Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.
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