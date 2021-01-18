Министр спорта МО прокомментировал возможность сокращения РПЛ до 12 клубов

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал возможность сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.

По мнению министра, чем больше клубов, тем больше конкурентное поле, следовательно больше возможностей для появления новых молодых перспективных игроков.

«Хотелось бы, чтобы в РПЛ появлялись клубы, которые ориентировались бы на свои академии, на своих доморощенных игроков», — цитирует Терюшкова Sport24.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.