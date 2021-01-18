UFC анонсировал бой Волкова и Оверима

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал бой российского спортсмена Александра Волкова и Алистера Оверима из Нидерландов. Соответствующий пост появился в Instagram.

Тяжеловесы сойдутся в октагоне 6 февраля в рамках турнира серии UFC FIght Nights.

Мероприятие состоится в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене».

Ранее сообщалось, что ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор разочарован тем, что его бой против Дастина Порье в рамках UFC 257 не будет титульным.