«Аталанта» Миранчука сыграла вничью с «Дженоа» в матче Серии А

Бергамская «Аталанта» сыграла вничью с «Дженоа» в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 66-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 17 матчей «Аталанта» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В следующем матче команда на выезде встретится с «Удинезе».

«Дженоа» (15) понялась на 16-ю строчку. В 19-м туре клуб примет «Кальяри».

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру Алексея Миранчука за команду.

Италия. Серия А. 18-й тур

«Аталанта» (Бергамо) — «Дженоа» (Генуя) — 0:0