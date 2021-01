Глава UFC анонсировал новости о Хабибе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт анонсировал новости о чемпионе промоушена Хабибе Нурмагомедове.

Функционер обещал сообщить об итогах переговоров с россиянином в 23.00 мск.

«Минувшим вечером я встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Сегодня, в 15.00 по Нью-Йорку на телеканале ACB я расскажу о его решении, и как оно повлияет на поединок Конора Макгрегора с Дастином Порье», — заявил Уайт в ролике, опубликованном в Twitter.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 россиянин объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее Уайт назвал условие для проведения поединка между Нурмагомедовым и экс-обладателем титулов в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

Met with UFC Lightweight Champion @TeamKhabib last night. Will announce his decision LIVE on ABC at 3pm ET #InAbuDhabi @visitabudhabi pic.twitter.com/ztNmrSEBQw