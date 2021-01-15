Тарасова отреагировала на извинения хореографа Тутберидзе перед Плющенко

Заслуженнный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на извинения хореографа Алексея Железнякова перед двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

13 января представитель группы Этери Тутберидзе вызвал экс-фигуриста на дуэль, а также пообещал «заткнуть рот» Плющенко. Позднее хореограф извинился за свои высказывания.

«Как же мне эта гадость надоела. Лучше бы работали», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Плющенко ждет личных извинений от хореографа Тутберидзе.