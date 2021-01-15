Тарасова отреагировала на извинения хореографа Тутберидзе перед Плющенко
Антон Борисов
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Заслуженнный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на извинения хореографа Алексея Железнякова перед двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
13 января представитель группы Этери Тутберидзе вызвал экс-фигуриста на дуэль, а также пообещал «заткнуть рот» Плющенко. Позднее хореограф извинился за свои высказывания.
«Как же мне эта гадость надоела. Лучше бы работали», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что Плющенко ждет личных извинений от хореографа Тутберидзе.