Джикия рассказал подробности о встрече с Хабибом

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал подробности о встрече с действующим победителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его словам, 32-летний боец серьезно интересуется футболом и даже успел побывать на одной из игр красно-белых в сентябре 2020 года.

«Вообще не спрашивал у него ничего о смешанных единоборствах. Прекрасно понимаю, что мы общаемся на обычные темы, не затрагивая его работу, чтобы Хабиб расслабился и хорошо провел время», — заявил футболист.

Также Джикия отметил, что находится в хороших отношениях с братом Хабиба.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался признавать провалом вылет команды из борьбы за Суперкубок Испании.