Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия усомнился в необходимости делать прививку от коронавируса. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

27-летний защитник заявил, что уже перенес COVID-19.

«Буду ли я делать прививку? А надо? Я переболел, но мы — работники клуба. Нам скажут, делать ее или нет, но пока я двигаюсь на антителах, все нормально», — сказал Джикия.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба может пропустить первый сбор своей команды, который пройдет в ОАЭ, из-за сомнительного теста на коронавирус.