Тренер Ковалева не знает о положительном допинг-тесте российского боксера
Андрей Черников
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Бадди Макгирт, тренер российского боксера Сергея Ковалева, рассказал о том, что не знает о положительном допинг тесте своего подопечного, передает ТАСС.
«Я работаю с Сергеем, мы находимся в процессе подготовки. Мы виделись недавно, он мне ничего не говорил. Я не в курсе насчет положительного допинг-теста», — сказал Макгирт.
30 января Ковалев должен в Москве встретиться с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана.