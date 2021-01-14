Тренер Ковалева не знает о положительном допинг-тесте российского боксера

Бадди Макгирт, тренер российского боксера Сергея Ковалева, рассказал о том, что не знает о положительном допинг тесте своего подопечного, передает ТАСС.

«Я работаю с Сергеем, мы находимся в процессе подготовки. Мы виделись недавно, он мне ничего не говорил. Я не в курсе насчет положительного допинг-теста», — сказал Макгирт.



30 января Ковалев должен в Москве встретиться с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана.

Ранее Ковалева уведомили о положительном допинг-тесте.