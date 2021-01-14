Агент Гайча прокомментировал интерес «Униона» к своему клиенту
Андрей Черников
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Фабиан Бустос, агент игрока московского ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется берлинский «Унион», передает «СЭ».
«Мы ничего не знаем об интересе «Униона», — сказал Бустос.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Гайч провел 13 матчей, отметившись голевой передачей.
Ранее ЦСКА сделал предложение «Фатих Карагюмрюку» по трансферу полузащитника Алассана Ндао.