Агент Гайча прокомментировал интерес «Униона» к своему клиенту

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Фабиан Бустос, агент игрока московского ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется берлинский «Унион», передает «СЭ».

«Мы ничего не знаем об интересе «Униона», — сказал Бустос.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Гайч провел 13 матчей, отметившись голевой передачей.

Ранее ЦСКА сделал предложение «Фатих Карагюмрюку» по трансферу полузащитника Алассана Ндао.