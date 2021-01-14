Вакцинация спортсменов от коронавируса будет добровольной

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Министерство спорта России сообщило, что вакцинация спортсменов от коронавируса будет добровольной.

«Вакцинация будет носить добровольный характер. Предполагается вакцинировать спортсменов сборных команд страны, в том числе юношеских и молодежных составов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает регламент проведения вакцинации с учетом графика и особенностей тренировочного процесса, а также календаря соревнований.

«В первую очередь будут вакцинированы спортсмены, которые готовятся к выступлению на Олимпиаде в Токио», — отмечается в сообщении.

В Минспорта добавили, что вопрос вакцинации обсуждался на заседании штаба по подготовке к Играм в конце декабря 2020 года.

Ранее директор профсоюза футболистов высказался о вакцинации игроков сборной России.