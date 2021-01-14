Боец Bellator попал в аварию и потерял сестру

Нидерландский боец Bellator Робин ван Росмален попал в серьезное ДТП.

По информации MMAJunkie, в аварии погибла 29-летняя сестра спортсмена Мелисса, а сам спортсмен получил тяжелые травмы. Отмечается, что виновник ДТП арестован.

«Мы глубоко опечалены известием о трагическом инциденте с участием Робина ван Росмалена и его сестры. Мысленно мы с Робином и его семьей в это непростое время», — говорится в сообщении Bellator.

В профессиональной карьере ван Росмален принял участие в двух поединках, в которых одержал две победы.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Атлетика» из Бильбао Айтор Гандиага попал в ДТП и скончался.