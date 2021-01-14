Тренер «Баварии» Флик шокирован вылетом клуба из Кубка Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о вылете команды из Кубка Германии на стадии 1/16 финала.

Встреча против клуба второй Бундеслиги «Хольштайн Киль» завершилась поражением действующего обладателя трофея — 2:3 (2:2 — основное и дополнительное время, 5:6 — в серии пенальти).

«Конечно, это шок. Мы очень разочарованы, мы хотели защитить требл. Все решили мелочи, в конечном итоге команда показала отличный моральный дух. Тем более досадно, что мы пропустили на последних секундах основного времен», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

Наставник «Баварии» поздравил соперников с победой и отметил, что футболисты «Хольштайн Киль» играли самоотверженно.

Ранее сообщалось, что «Бавария» впервые за десять лет проиграла в Бундеслиге, ведя в счете в два мяча.