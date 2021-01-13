Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

«Реал Сосьедад» и «Барселона» определились со стартовыми составами на матч 1/2 финала Суперкубка Испании.

Нападающий сине-гранатовых Лионель Месси не попал в заявку на матч. Сообщалось, что игрок испытывает дискомфорт после повреждения.

Стартовый состав «Реал Сосьедада»: Ремиро, Горосабель, Субельдия, Монреаль, Ле Норман, Мерино, Гуриди, Гевара, Исак, Оярсабаль, Порту.

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Мингеза, Араухо, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гризманн, Педри, Дембеле, Брайтвайт.

Встреча между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной» пройдет в Кордове. Начало — в 23.00 мск.

Ранее Месси был назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).