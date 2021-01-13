Соболев оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев оценил шансы красно-белых на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «СЭ».

Напомним, в турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

«Не считаю, что шесть очков — большая разница. Они проиграли, мы выиграли — и уже три осталось. Боремся за первое место. Мысли только об этом», — сказал Соболев.



Ранее Соболев рассказал о разговоре со Станиславом Черчесовым после травмы.